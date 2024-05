Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi sunt asteptati sa participe la slujba de Inviere, la Catedrala Arhiepiscopala, in noaptea de sambata, 4 mai. Anuntul a fost facut de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie:"Nu vreau sa fiu prooroc, dar stiu ca vor veni multi Mii de oameni, ca de obicei, fiind cea mai mare Sarbatoare.…

- Florin Vasilica a trecut printr-o operație dificila pe creier. Familia i-a fost alaturi in fiecare moment și a reușit sa gestioneze situația mult mai bine. Cu toate ca diagnosticul nu i s-a parut greu, s-a temut ca i-ar putea lasa singuri pe cei dragi.

- Beatrice Comaniceanu a oferit mai multe detalii despre dosarul in care este implicat Florin Salam. Manelistul a fost eliberat din arestul poliției și plasat sub control judiciar pentru o perioada de doua luni. Ce va trebui sa faca in acest timp!

- O vedeta i-a spus „adio” soțului ei la doar cateva ore dupa casatorie. In timp ce se indreptau sare luna de miere, barbatul și-a reluat vechile obiceiuri, la care renunțase in urma cu mai mulți ani. Divorțul oficial a avut loc la 14 luni dupa marele eveniment, dupa ce partenerii și-au dat seama ca nu…

- Ani Creșu se confrunta cu mai multe probleme din cauza alergiei. Copilul a dezvoltat afecșiunea in urma unui vaccin facut in copilarie, iar acum, are parte de un regim special. Actrița a avut parte de mai multe situații neplacute la restaurante, unde nu putea comanda nimic din cauza ingredientelor existente.

- Tinerii care frecventeaza Paraclisul Universitar Pitești au primit pe whatssap o invitație mai puțin obișnuita din partea preotului Rafael Vintila. Aceea de a participa la o altfel de vecernie. In seara de duminica, 18 februarie, au fost invitați sa vizioneze filmul istoric regizat de Dan Pița despre…

- Antonia și Alex Velea au stabilit nunta, dupa 11 ani de relație! Au tot discutat despre cel mai important eveniment din viața lor, iar acum s-au decis și au inceput deja sa faca cautari pentru acest pas important din viața lor. Iata cat de curand va avea loc marele eveniment!