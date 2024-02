Analiză: Miza alegerilor prezidențiale în septembrie PSD și PNL au decis sa mute alegerile prezidențiale in luna septembrie a acestui an. Noul președinte va fi ales cu circa 3 luni inainte de data la care expira mandatul actualului președinte Klaus Iohannis. Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional și drept electoral și fost Avocat al Poporului, a aratat ca organizarea alegerilor prezidențiale in septembrie nu respecta legea in vigoare. „Eu nu am ințeles și nu voi ințelege niciodata ceea ce fac conducatorii noștri, care organizeaza alegerile cand inainte, cand dupa. Sigur ca nu e legal (n.r. sa organizezi alegerile prezidențiale in septembrie).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei au discutat miercuri despre comasarea alegerilor europarlamentare si locale, in acest scenariu, lista comuna PSD-PNL la europarlamentare urmand a fi deschisa de un independent. De asemenea, se ia in calcul si ca alegerile prezidentiale sa fie devansate in luna septembrie, potrivit…

- Intrebat, joi seara, daca in opinia sa Alianta Dreapta Unita, formata ca alianta electorala pentru alegerile europarlamentare, ar trebui sa aiba un candidat comun, Ludovic Orban a raspuns: ”La cum arata scena politica astazi, da!”.”As prefera sa nu discut despre acest subiect (alegerile prezidentiale…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana, exclus din partid, afirma ca oficiali ai PSD, printre care Marcel Ciolacu, au mers la el ”in birou” sa ii ceara sa candideze pentru alegerile prezidentiale, sustinut de PSD. El explica faptul ca, pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, PSD nu are capacitatea…

- Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale, in 9 iunie, dar si varianta unei comasari a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna decembrie, va fi discutat, joi, 8 februarie, in Coaliție, in condițiile in care nici PSD si nici PNL nu isi asuma paternitatea…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- Mai multi parlamentari de la UDMR au depus la Senat, un proiect care propune ca alegerile sa aiba loc cu cel mult 90 de zile anterior datei in care ajunge la termen mandatul de presedinte al Romaniei.Initiativa legislativa este semnata, in numele initiatorilor de catre liderul senatorilor UDMR Cseke…

- Parlamentarii UDMR au depus un proiect de lege prin care se propune ca alegerile sa aiba loc cu cel mult 90 de zile anterior datei in care ajunge la termen mandatul de presedinte al Romaniei. „Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult 90 de zile anterior datei in care ajunge la termen…