Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a afirmat, referitor la acordul semnat intre premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor privind incetarea protestelor, ca „numai dialogul este calea pentru rezolvarea problemelor si ma bucur ca fermierii si transportatorii…

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor au semnat vineri, la Palatul Victoria, un acord prin care sa se puna capat „de indata” actiunilor de protest. Documentul prevede infiintarea unui Comitet interministerial care sa gaseasca cele mai bune solutii pentru rezolvarea…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu și reprezentanții fermierilor și transportatorilor au semnat astazi, la Palatul Victoria, un acord prin care sa se puna capat de indata acțiunilor de protest.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, premierul i-a invitat pe reprezentanții fermierilor și transportatorilor,…

- Transportatorii și fermierii au intrat in a noua zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat la Vama Siret și in localitatea ilfoveana Afumați. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat astazi, 18 ianuarie, la discutii pe toți fermierii care protesteaza la Afumati, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat joi la discutii pe fermierii care protesteaza la Afumati si se considera nereprezentati de asociatiile care au fost la intalnirile organizate in aceasta saptamana. Discutiile vor fi publice si sunt programate sa inceapa la ora 9:00. Intr-o postare pe…

- Ministrul Agriculturii a transmis, joi dimineața, ca ii asteapta la minister pe toti fermierii, indiferent daca fac sau nu parte din asociatiile care au fost in aceasta saptamana la intalnirile organizate la sediul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."Am transmis, in aceasta seara (miercuri…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a spus miniștrilor, in ședința care a avut loc luni dimineața, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, ca „negociem in continuare cu buna-credința cu protestatarii”, dar exista și o linie roșie.Șeful Executivului a avut o intalnire de lucru cu ministrul de interne Catalin Predoiu,…