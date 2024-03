Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a facut o serie de precizari de interes pentru romani. E vorba despre explicații pe tema cerealelor din Ucraina. Romania nu a importat grau din Ucraina – a afirmat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Oficialul aflat in fruntea Ministerului Agriculturii in Guvernul Ciolacu a…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase."Vor fi…

- Nici un camion nu a tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, intre Ucraina si Romania, incepand de luni dupa-amiaza, ca urmare a protestului agricultorilor si transportatorilor, potrivit datelor transmise, miercuri, de purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…