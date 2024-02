Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei de la Chisinpu, Mihai Popsoi, a depus luni juramantul si a pledat pentru continuitatea politicii externe proeuropene, subliniind ca relatia cu Rusia „va fi una principiala”, bazata pe interesul cetatenilor moldoveni, relateaza presa locala. „Avem mult de lucru, avem de intreprins…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- Chestionat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti in legatura cu noile solicitari ale fermierilor, Florin Barbu a raspuns: „Asa cum am spus, acciza in agricultura a fost suportata integral de catre Ministerul Agriculturii in anul 2023”. „Repet si fermierilor inca o data, dar si protestatarilor,…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut marți, 16 ianuarie, o convorbire, in regim videoconferința, cu ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov.Cei doi miniștri au discutat despre evoluția razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei, la aproape doi ani de la declanșarea…

- A trecut aproape o saptamana de cand transportatorii și fermierii au ieșit in strada și, deși teoretic s-au facut pași importanți in rezolvarea problemelor, tensiunea inca mocnește in randul protestatarilor, iar situația este departe sa fie dezamorsata. In primul rand, protestatarii se tem sa nu fie…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, afirma ca nu a semnat niciun document prin care cere Comisiei Europene introducerea unor taxe de import pentru cerealele din Ucraina, asa cum reiese din comunicatul de presa transmis luni de Ministerul ungar al Agriculturii, informeaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, anunța pentru fermieri o subvenție de 100 de euro pe hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, suma alocata din bugetul pe anul 2024. „Vom plati pentru cele 3 milioane de hectare din Romania 100 euro subvenție directa catre fermieri,…