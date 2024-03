”Din punct de vedere legal, pe teritoriul Romaniei, noi avem o ordonanta prin care am interzis importul de cereale. Se face pe baza de licenta, iar beneficiarii acestei ordonante nu sunt decat fermierii romani si procesatorii romani. Ministerul Agriculturii, pe cadru legal pe care il are, nu a eliberat nicio licenta privind importul de cereale, in Romania, din Ucraina”, a declarat Florin Barbu, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Intrebat daca Romania importa de undeva cereale, Barbu a explicat ca sunt importuri din UE, dar foarte mici. ”Foarte putin importam din Uniunea Europeana.…