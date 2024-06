Juniorii de la canotaj, primii in Europa. 7 medalii de aur și 2 de argint la Europenele din Polonia! Romania, care a inscris in concurs 11 echipaje și 39 de sportivi, ocupa locul 1 in clasamentul pe națiuni dupa numarul de medalii de aur caștigate, devansand Italia, Grecia și Polonia. Prima medalie de aur a fost obținuta in proba de patru rame masculin cu carmaci (JM4+) de echipajul compus din Alexandru-Mihai Ilie, Daniel Vasile Chitic, David Costel Chitic, Aurelian Marian Vargau și Ștefania-Jakril Baicusi. In finala de duminica, sportivii romani s-au impus in fața echipajelor din Italia și Turcia.…