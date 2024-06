Iata o numire ce promite sa aduca un val de inspirație și implicare! Regele Charles și legendarul fotbalist David Beckham și-au unit forțele pentru a sprijini fundația regala. Pe 1 iunie 2024, Fundația Regelui a anunțat cu mandrie ca Beckham, in varsta de 49 de ani, a devenit ambasador al organizației, marcand astfel inceputul unei […] The post David Beckham devine ambasadorul Regelui Charles! appeared first on Puterea.ro .