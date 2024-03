Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezvaluit ca prefera sa consume alimente provenite din agricultura ecologica. „Da, mananc produse bio. Avem un solar destinat familiei noastre unde cultivam produse bio, fara utilizarea pesticidelor. Ma bucur sa observ o creștere semnificativa in sectorul lactic…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat ca Romania conteaza foarte mult in productia de cereale, deoarece tara noastra produce cereale de calitate. Anul trecut am fost pe primul loc la exportul de cereale in Uniunea Europeana.Intrebat daca mai suntem granarul Europei, Florin Barbu, a explicat,…

- Pentru ”a asigura rolul central al Iranului in energia globala”, 80 de miliarde de dolari vor fi investite in dezvoltarea zacamintelor sale de gaze, a spus Owji in timpul celui de-al saptelea summit al Forumului Tarilor Exportatoare de Gaze (GECF) desfasurat in Algeria. De la reimpunerea sanctiunilor…

- ”China acorda o mare importanta cooperarii China-UE in domeniul industriei si este dispusa sa colaboreze cu UE pentru a aprofunda cooperarea reciproc avantajoasa si de castig-castig si pentru a obtine o dezvoltare comuna”, a declarat Xin Guobin, viceministrul industriei si tehnologiei informatiei. Reuniunea…

- "Am aprobat Ordinul pentru deblocarea platilor pentru ecoschemele in sectorul vegetal PD - 04, PD - 05, PD - 06 si interventia in sectorul zootehnic PD -25" este mesajul transmis fermierilor de catre Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Florin Ionut BARBU. Agentia de Plati si Interventie…

- Peste 70% din bugetul pe anul acesta al Primariei Marginea va fi alocat pentru investiții in aceasta comuna. Primarul din Marginea, Gheorghe Lazar a spus ca veniturile totale ale primariei pentru acest an sunt de 52,358 milioane de lei, din care 3,829 milioane de lei sunt venituri proprii, 16,360 milioane…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca va fi finantata in continuare industria alimentara “pentru ca ne dorim foarte mult sa procesam cat mai multa materie prima, sa nu o mai exportam si sa importam produse finite”, informeaza Agerpres. „Ne dorim…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…