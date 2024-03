Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata, la Prima TV, daca mananca bio. „Da, mananc bio. Am un solar pentru familie unde producem bio, nu folosim pesticide. Ma bucur ca zona de lactate a avut o explozie pe partea de bio, folosesc produse bio…

- Intrebat daca mai suntem granarul Europei, Florin Barbu, a explicat, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca cerealele din Romania au o calitate foarte buna in industria de panificatie. ”Romania conteaza foarte mult la productia de cereale. Spun acest lucru pentru ca Romania produce…

- Desi toti reprezentantii asociatilor prezente la discutii au declarat ca sunt multumiti de ceea ce au obtinut in urma negocierilor cu ministrul Agriculturii, in timpul declaratiilor de presa mai multi oameni au demarat un protest in jurul ministerului, cu masinile, claxonand si solicitand plata subventiilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Prezent, vineri, in judetul Prahova, unde a vizitat o ferma din localitatea Baba Ana care se ocupa de reproductia la scroafe, Florin Barbu a afirmat ca ministerul va investi in asigurarea spatiilor de reproductie pentru suine, in asa fel incat productia de porci sa creasca. „Vizitam toate santierele…

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…

