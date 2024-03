Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezvaluit ca prefera sa consume alimente provenite din agricultura ecologica. „Da, mananc produse bio. Avem un solar destinat familiei noastre unde cultivam produse bio, fara utilizarea pesticidelor. Ma bucur sa observ o creștere semnificativa in sectorul lactic…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cat va costa kilogramul de carne de miel in apropierea Pastelui. ”Nu pot sa dau un pret estimat, pentru ca vreau sa fie o piata corecta a vanzarii carnii de miel in perioada sarbatorilor…

- Intrebat daca mai suntem granarul Europei, Florin Barbu, a explicat, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca cerealele din Romania au o calitate foarte buna in industria de panificatie. ”Romania conteaza foarte mult la productia de cereale. Spun acest lucru pentru ca Romania produce…

- ANPC anunta, sambata, un control al Comisariatului pentru Protectia Cosumatorilor Sector 6 (CPCS6) la punctul de lucru al operatorului economic Panion Prod Com SRL, din Sectorul 6 al Capitalei (fabrica de paine). In urma neregulilor constatate, au fost applicate urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale…

- Alexandru Rafila a vorbit despre candidatura la alegerile europarlamentare. Ce spune acesta și ce planuri are pe scena politica din Romania? Alexandru Rafila spune ca și-a depus deja opțiunea pentru candidatura la organizația PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare, iar colegii sai și-au dat…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a afirmat, referitor la acordul semnat intre premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor privind incetarea protestelor, ca „numai dialogul este calea pentru rezolvarea problemelor si ma bucur ca fermierii si transportatorii…

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- In Romania, pacienții care se prezinta la camera de garda a unui spital public pot fi nevoiți sa plateasca consultația sau investigațiile, chiar daca afecțiunea lor nu este o urgența. Aceasta situație este reglementata de lege, care prevede ca serviciile medicale acordate la cerere, adica fara bilet…