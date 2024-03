Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri.

- Ministrul Agriculturii din Romania, Florin Barbu, aflat sub o mare presiune din partea fermierilor sa rezolve problemele cu noile reglementari „verzi” ale Uniunii Europene, a anuntat ca va cere astazi demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, in cadrul Consiliului de Ministri,…

- Toate posturile agentiilor din subordinea Ministerului Agriculturii vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani, a declarat, ieri, ministrul de resort, Florin Barbu, precizand ca aceste agentii “nu vor mai fi politizate”, potrivit Agerpres. “Aceste agentii (…) nu vor mai fi, cat voi fi eu ministru…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu, anunța ca posturile agentiilor din subordinea ministerului vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani. Florin Barbu spune ca aceste posturi la agentiile subordonate „nu vor mai fi politizate”, ci se va merge pe competența. „Aceste…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca masura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024, luand in calcul si introducerea de noi produse pe lista, iar „mielul” ar putea fi unul dintre acestea. „Imi doresc…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…