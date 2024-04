Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- ”Aprobam azi indicatorii unor noi investitii majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre autostrada Craiova-Filiasi si Drumul Expres Filiasi-Targu Jiu. Sunt convins ca putem trece cat mai repede la proiectare si constructie, sunt 51,5 kilometri de autostrada si 59 de kilometri de drum expres.…

- ”In sfarsit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand cu certitudine Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei, A7, daca constuctorul va continua in acest ritm, pana la sfarsitul anului vom deschide circulatiei in jur de 148 de km, din cate am inteles…

- ”In cadrul discutiilor, ministrul a subliniat nevoia de eficientizare calitativa a cheltuielilor bugetare prin cresterea ponderii cheltuielilor cu finantare din fonduri externe fata de cele din surse nationale, dar si a cheltuielilor de investitii in total cheltuieli bugetare. Ministrul Finantelor a…

- „In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile publice fara precedent, am sustinut…

- „Guvernul a aprobat prin memorandum suplimentarea limitei creditelor de angajament si creditelor bugetare pe luna martie, in suma de 500 milioane lei. Fondurile vor fi alocate pentru compensarea costurilor aferente plafonarii preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru clientii casnici”,…

- ”Agricultura noastra este forta noastra si de asemenea mandria noastra”, a declarat seful Guvernului. ”Atunci o spun aici, in mod solmen: trebuie sa existe o exceptie agricola franceza”, a declarat el. Gabriel Attal i-a salutat pe ”agricultorii nostri, pescarii nostri, care munesc dimineata, la pranz…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu le-a cerut luni ministrilor de linie sa urgenteze elaborarea actelor normative care sa rezolve problemele semnalate de fermierii si transportatorii care protesteaza. Potrivit unui comunicat al Guvernului, scopul discutiilor de la Palatul Victoria a fost urgentarea elaborarii…