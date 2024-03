Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de joi a Guvernului, ca va continua mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze pana in primavara anului 2025. „De altfel, azi alocam 500 de milioane ca sa compensam costurile plafonarii pentru clientii casnici”, a adaugat el.

- Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. ‘Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua…

- „Continuam sa sprijinim capitalul romanesc: prelungim și in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanești vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atat sub forma…

- Guvernul a aprobat joi alocari de aproape 600 de milioane de lei pentru sprijinirea cultivatorilor de tomate, cartofi si usturoi romanesc, dar si pentru crescatorii de animale, a declarat prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu. „Ma bucur sa vad ca ministrul Agriculturii a venit si in sedinta de astazi cu…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- ”Investitiile masive din fonduri nationale si europene, masurile de combatere a evaziunii fiscale prin digitalizarea ANAF si reformarea aparatului bugetar sunt solutii importante sustinute de Guvernul Romaniei pentru mentinerea stabilitatii macroeconomice si reducerea deficitului bugetar, a subliniat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat joi, 21 decembrie, ca Executivul condus de Marcel Ciolacu a stabilit ca zilele de 2 mai, 16 august si 27 decembrie sa fie zile libere pentru angajații la stat, incepand cu 2024. Ele vor fi recuperate prin prelungirea programului de lucru.„Am…