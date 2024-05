Tranzacțiile activelor EFT pe aur, de pe piața din China au inregistrat o noua creștere, in luna aprilie, pentru a cincea luna consecutiv, cu 9 miliarde RMB (Renminbi moneda locala), adica 1,3 miliarde dolari, valoarea unui plus de 17 tone de aur. Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB și LBMA Gold Price AM in […] The post Noi creșteri pe piața chineza a aurului. Tranzacții pe EFT, plus de 1,3 miliarde dolari, in aprilie. appeared first on Puterea.ro .