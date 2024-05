Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de subventii, care nu este inca finalizat, va finanta unitati de fabricare a cipurilor din New York si Idaho, prin intermediul legii cipuri si stiinta, a declarat senatorul din New York, intr-un comunicat. ”Aceasta investitie federala monumentala si istorica va impulsiona si va propulsa Micron…

- Programul va oferi imprumuturi prin intermediul a 21 de banci companiilor de tehnologie mici si mijlocii, la o rata a dobanzii de 1,75%. Imprumuturile pe un an pot fi prelungite de doua ori, pana la un an de fiecare data, se arata in comunicat. Factorii politici din China cauta sa stimuleze lichiditatea…

- Actiunile producatorilor americani de microprocesoare Intel si AMD au inregistrat luni scaderi de peste 2%, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora China va limita utilizarea cipurilor.

- Departamentul de Justitie al SUA solicita permisiunea de a vinde un iaht de 106 metri numit Amadea, pe care l-a confiscat in 2022, sustinand ca era detinut de miliardarul rus Suleiman Kerimov. Guvernul a spus ca doreste sa vanda iahtul de 230 de milioane de dolari din cauza ”costurilor excesive” de…

- Comerțul in creștere cu China a ajutat economia Rusiei sa sa reziste la sancțiunile occidentale. Acum, Moscova se pregatește sa cheltuiasca miliarde de dolari pentru a moderniza vastele cai ferate din est și a accelera aceasta cooperare in plina dezvoltare. Vladimir Putin a prezentat planul de creștere…

- Comisia Europeana a amendat cu 1,8 miliarde euro gigantul american Apple pentru practici competitive neloiale care vizeaza serviciul sau de streaming muzical, Apple Music, in urma unei plangeri depuse de Spotify, care susține ca pentru vanzarile facute prin aplicații pe iOS companiilor li se cere o…

- Autoritațile din India au aprobat proiectele privind construirea a trei fabrici de cipuri. Investiția totala depașește 15 miliarde de dolari. India incearca astfel sa devina unul dintre liderii mondiali in producția de semiconductori, scrie Mediafax. India deschide trei fabriciIndia a aprobat…

- Un indicator ce masoara Nivelul datoriei mondiale arata ca aceasta a crescut in trimestrul patru din 2023 pana nivelul record de 313.000 miliarde de dolari, iar statele in curs de dezvoltare au inregistrat un nou varf al raportului datorie/PIB, se arata intr-un raport al Institutului International pentru…