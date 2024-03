Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…

- Exporturile rusesti spre Europa au scazut cu peste doua treimi in 2023, dupa ce UE si-a redus drastic achizitiile de petrol si gaze rusesti, arata datele oficiale publicate luni, transmite AFP, relateaza Agerpres.Exporturile de bunuri ale Rusiei spre Europa au scazut anul trecut cu 68% pana la 78,8…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Ministerul a declarat ca a achizitionat obligatiuni ale NLK-Finance, o subsidiara a companiei de asigurari de stat NSK, ceea ce a adus suma totala cheltuita pentru obligatiunile NLK-Finance la 296,8 miliarde de ruble (3,38 miliarde de dolari). Dupa ce Occidentul a impus Rusiei sanctiuni pentru invadarea…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia…

- Astfel, in timpul unei intalniri desfașurate la Moscova in luna martie a anului 2023, Vladimir Putin i-a comunicat lui Xi Jinping ca Rusia "va angaja eforturi militare in Ucraina pentru o perioada de cel puțin cinci ani," potrivit publicației Nikkei Asia, care face referire la sursele sale, așa cum…

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale, redirectionind rapid livrarile in afara Europei. Rusia a reorientat livrarile spre Europa catre…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca intretinerea de relatii apropiate cu Rusia constituie o „alegere strategica” si a indemnat la aprofundarea in continuare a cooperarii bilaterale, cu prilejul unei intalniri la Beijing cu premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP. „Mentinerea si…