Centrală nucleară pe Lună! Rusia și China au făcut acum anunțul Anunț șocant venit din Rusia, care va colabora cu China pentru a amplasa prima centrala nucleara pe Luna! Vedeți in randurile de mai jos pentru ce va fi folosita aceasta. Rusia si China vor sa amplaseze o centrala nucleara pe Luna! Planul va fi pus in aplicare intre 2033 și 2035, dupa cum a declarat marți Iuri Borisov, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos. Centrala nucleara pe Luna Aceasta centrala nucleara ar putea permite intr-o buna zi construirea de așezari pe Luna, relateaza Reuters. Borisov, fost ministru adjunct al Apararii, a declarat ca Rusia si China au lucrat impreuna la un program… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

