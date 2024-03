Stiri pe aceeasi tema

- Anunț șocant venit din Rusia, care va colabora cu China pentru a amplasa prima centrala nucleara pe Luna! Vedeți in randurile de mai jos pentru ce va fi folosita aceasta. Rusia si China vor sa amplaseze o centrala nucleara pe Luna! Planul va fi pus in aplicare intre 2033 și 2035, dupa cum a declarat…

- Șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Iuri Borisov, a anunțat, marți, ca Rusia și China iau in considerare amplasarea unei unitați nucleare pe Luna in urmatorii ani, ce ar putea permite intr-o zi construirea de asezari pe satelitul natural al Pamantului, informeaza agenția rusa de presa RIA, citata…

- Rusia și China iau in considerare amplasarea unei unitați nucleare pe Luna in urmatorii ani, a declarat marți Iuri Borisov, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, a informat agenția de presa de stat RIA, potrivit Reuters. Cele doua țari ar vrea ca unitatea nucleara sa fie instalata pe suprafața selenara…

- Rusia și China iau in considerare amplasarea unei unitați nucleare pe Luna in urmatorii ani, a declarat marți Iuri Borisov, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, a informat agenția de presa de stat RIA, potrivit Reuters.

- Centrala electrica este construita de corporatia de stat rusa Rosatom, la un cost raportat de 30 de miliarde de dolari, si va consta din patru unitati cu o capacitate combinata de 4,8 gigawati. Cei doi presedinti au deschis constructia celei de-a patra si ultimei unitati, potrivit presei de stat egiptene.…

- Oamenii de stiinta din domeniul atomic au mentinut marti „Ceasul Apocalipsei” setat mai aproape ca niciodata de miezul noptii – la 90 de secunde, ca si anul trecut, justificand aceasta pozitie prin actiunile Rusiei in materie de arme nucleare, pe fondul invaziei sale din Ucraina, prin…

- In martie 2023, in timpul vizitei lui Xi Jinping la Moscova, Vladimir Putin i-a spus șefului Chinei ca Rusia intenționeaza sa lupte in Ucraina timp de cel puțin cinci ani, scrie publicația japoneza Nikkei, citand propriile surse, preluata de Meduza.Potrivit publicației nipone, cel mai mare ziar financiar…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca intretinerea de relatii apropiate cu Rusia constituie o „alegere strategica” si a indemnat la aprofundarea in continuare a cooperarii bilaterale, cu prilejul unei intalniri la Beijing cu premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP. „Mentinerea si…