- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg, potrivit NEWS.RO.

- „Imaginile cu i mpușcaturile din Moscova sunt groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul armat din capitala Rusiei.„Gindurile noastre sunt alaturi de victime”, a mai spus președinția americana. Casa Alba a spus de asemenea ca nu exista nicio indicație in acest moment ca…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean este un indiciu clar ca Moscova planuieste sa escaladeze razboiul din Ucraina, informeaza News.ro, care citeaza Reuters.Vladimir Putin…

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei ruse in conditiile Kievului, a declarat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, relateaza Reuters.Elvetia va gazdui un summit unde se va discuta…

- Ucraina va produce in acest an mii de drone cu raza lunga de actiune capabile de lovituri in adancime pe teritoriul Rusiei si are deja zece companii producatoare de drone ce pot atinge Moscova si Sankt Petersburg, a anuntat luni ministrul ucrainean al digitalizarii Mihailo Fedorov, potrivit Reuters,…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie si se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters. Aceasta va fi prima vizita a lui Putin intr-o tara membra a NATO de cand Rusia a atacat Ucraina in…