- O investiție revoluționara din punct de vedere tehnologic va gazdui birourile unui gigant german. Cele 2 hectare de suprafața utila vor fi utilizate de catre Infineon Technologies, companie listata la Bursa din Frankfurt și lider in proiectarea și producția de semiconductori. Spațiul va include și laboratoare…

- Piața mierii de albine din Romania este inundata de produse venite din Ucraina, spun producatorii romani. Din acest motiv Asociația Apicultorilor Profesioniști atrage atenția ca prețul mierii convenționale poliflora a scazut aproape la jumatate pe fondul importurilor masive din țara vecina. Dupa doi…

- In timp ce romanii saracesc de la o zi la alta, iar cea mai mare parte din salariile lor se duce pe facturi, Hidroelectrica a raportat cel mai mare profit din istorie! Cel mai mare producator de energie electrica din Romania a inregistrat pentru anul 2023 un profit net in creștere cu 42%, la o cifra…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Nuclearelectrica, unul dintre marii producatori de energie electrica din Romania, controlat de stat, a reușit sa surprinda piața reușind sa vanda energie electrica cu livrare in anul 2025, la prețul de 460 de lei/MWh. Nuclearelectrica a plasat joi pe piața de contracte bilaterale…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA. Potrivit…

- Asociatia Energia Inteligenta (AEI) solicita Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, luarea in regim de urgenta a unor masuri pentru evitarea dublarii pretului la gaze in 2025, venind cu o propunere de Strategie Post Plafonare a Pretului in Energie. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES , pretul gazelor…

- Potrivit analiștilor, exportul de ceapa ucraineana catre țarile din Uniunea Europeana a devenit tot mai profitabil.Ucraina a reușit sa-și restabileasca producția de ceapa in ultimul an, in condițiile in care a pierdut pana la 80% din suprafețele și infrastructura pentru cultivarea, depozitarea și procesarea…