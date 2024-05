Stiri pe aceeasi tema

- Trei pasageri ai unui autobuz au murit, iar alți șase sunt internați de urgența la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod și a ajuns in raul Moika, vineri, in orașul rus Sankt Petersburg, a anunțat departamentul local al Ministerului pentru Situații de Urgența, potrivit Reuters.…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca vor crește cheltuielie pentru Aparare in randul statelor membre NATO, in contextul conflictului de la granița Romaniei dintre Ucraina și Rusia.„Romania sta extraordinar de bine cu decizia de 2,5% din PIB pentru Aparare.

- Un pod s-a prabușit luni, 8 aprilie, in orașul Vyazma din regiunea rusa Smolensk, incident in urma caruia o femeie a fost ucisa, iar alte alte cinci persoane au fost ranite, printre care și un copil, au anunțat serviciile ruse de urgența, potrivit The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.У Росії обвалився…

- Locatarii unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea au fost evacuati din apartamentele lor, duminica dimineata, din cauza unui incendiu izbucnit in imobil, conform Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat la subsolul blocului,…

- Azi, 16 martie, la ora 11,00 a debutat inaugurarea Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș. La eveniment este prezent și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Proiectul a fost finanțat prin Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia…

- Un incendiu izbucnit joi in balconul unui bloc din orasul Alesd a determinat interventia pompierilor militari din localitate, care au reusit sa-l stinga si sa salveze bunuri de o valoare semnificativa, fara sa fie persoane ranite, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor intr-un…

- Capitala Poloniei, Varsovia, va cheltui 117 milioane de zloti (27,3 milioane de euro) in urmatorii doi-trei ani pentru adaposturi antiaeriene si alte masuri de securitate, in contextul in care razboiul din Ucraina vecina se afla in al treilea an, a anuntat miercuri primarul orasului, relateaza Reuters.…

- Organizația Mondiala a Sanatații ne-a donat echipamente medicale de peste 400.000 de euro, destinate in principal asistenței medicale de urgența , a anunțat, vineri, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Șeful DSU a explicat ca sunt echipamente medicale care ”au fost…