Campanie de informare „Detector pentru viaţă”, derulată la nivel naţional, pentru prevenirea incendiilor de locuinţe Statistica Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca, in cursul anului trecut, la nivel național au avut loc peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie.18 pe zi), acestea afectand 1125 de persoane, dintre care 268 și-au pierdut viața. Iar potrivit unui comunicat de presa al reprezentanților IGSU; „un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse considerabil mai mari sa fie localizat și stins mai repede, ceea ce poate insemna nu doar reducerea pagubelor materiale, cat mai ales salvarea de vieți omenești. Și pentru ca fiecare minut conteaza enorm in astfel de situații,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei „Detector pentru viata”, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful…

- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei Detector pentru viata, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful Departamentului…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) atenționeaza repetat cetațenii despre riscul intoxicațiilor cu monoxid de carbon, noteaza Noi.md. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența indeamna populația sa acorde mai multa atenție, in special, in perioada rece, persoanelor in etate,…

- In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate in data de 19.01.2024, in intervalul orar 07.00 ndash; 21.00, s au inregistrat efecte in sase localitati din sase judete Bistrita Nasaud, Hunedoara, Harghita, Maramures, Mures si Neamt , potrivit DSU. Departamentul pentru Situatii de Urgenta DSU…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța pregatiri la nivel national: Pompieri pregatiți sa intervina daca situația o impune Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța pregatiri la nivel national: Pompieri pregatiți sa intervina daca situația o impune Echipajele de pompieri…

- Cinci persoane, printre care și doi copii, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon provenit de la un cazan defect din locuința. Incidentul a avut loc intr-un apartament din Chișinau, iar victimele au fost transportate la spital, conștiente, pentru ingrijiri medicale, informeaza Inspectoratul General…