- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei Detector pentru viata, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful Departamentului…

- ISU Brasov a prezentat bilanțul activitații desfașurate in anul 2023. Potrivit bilanțului anual al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „ Țara Barsei ” Brașov pe 2023, pompierii au avut peste 19.500 de intreventii si au acordat asistenta medicala la peste 15.000 de persoane. Joi, 1 februarie,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a investit, in ultimii ani, in dotarea cu logistica a trupelor sale, peste un miliard de euro, a declarat ministrul Catalin Predoiu, citat de Agerpres. El a precizat, cu ocazia receptiei a 51 de autospeciale pentru acces in zone greu accesibile, ca la aceste sume…

- La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la Ferma Dacilor, unde șapte oameni au ars de vii, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat primele masuri dupa incendiul devastator.

- O situație alarmanta a fost semnalata in județul Tulcea, unde autoritațile au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la riscul iminent de prabușire a unor drone sau alte obiecte din spațiul aerian. „In urma cu putin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre…

