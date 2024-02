Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- In cursul noptii de 9 10 februarie, fortele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail si Reni, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania.Ministerul Apararii Nationale a monitorizat situatia in zona de frontiera si a activat procedurile de Politie…

- ISU Brasov a prezentat bilanțul activitații desfașurate in anul 2023. Potrivit bilanțului anual al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „ Țara Barsei ” Brașov pe 2023, pompierii au avut peste 19.500 de intreventii si au acordat asistenta medicala la peste 15.000 de persoane. Joi, 1 februarie,…

- La eveniment a fost și reprezentantul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, domnul colonel Monoranu Ciprian. Cele 11 subunitați operative au desfașurat 19074 acțiuni de intervenție. Dintre cele 19074 de intervenții, 10750 au fost acțiuni SMURD, 430 incendii, 876 incendii de vegetatie…

- Vor fi depuneri de polei, ninsori in noaptea de luni spre marți in zona montana și in regiunile intracarpatice. Vantul va prezenta intensificari la munte, cu rafale in general de 60…80 km/h, și in zonele joase de relief, cu rafale de 45…60 km/h. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a trimis echipe in mai multe țari care s-au confruntat in ultimii ani cu dezastre naturale. In ultimi ani, echipaje de pompieri și de salvatori au plecat din Romania pentru a oferi asistența altor state care se confruntau cu situații majore de criza, contribuind…

- O situație alarmanta a fost semnalata in județul Tulcea, unde autoritațile au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la riscul iminent de prabușire a unor drone sau alte obiecte din spațiul aerian. „In urma cu putin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre…