- O tanara a fost desfigurata in bataie, in noaptea de sambata spre duminica, apoi abandonata intr-o scara de bloc din Centrul Vechi al Capitalei. Una dintre ipoteze este ca fata a fost atacata la intamplare.

- Un barbat in varsta de 63 de ani și-a pierdut viața in timpul unui zbor cu Lufthansa, dupa ce a inceput sa aiba „transpirații reci” și sa piarda ”litri de sange”. Barbatul, caruia nu i s-a aflat inca identitatea, s-a urcat in avionul Lufthansa impreuna cu soția sa, pe 8 februarie, pentru a zbura de…

- Limitele maxime ale cheltuielilor pentru actiuni de protocol efectuate de municipalitate vor fi majorate, conform unei hotarari aprobate in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. Astfel, limita valorica maxima pentru mese oficiale (dineuri, dejunuri oficiale) oferite de primarul general…

- Autoritatile dintr-o suburbie a orasului Chicago, in nordul Statelor Unite, cauta luni un tanar suspectat ca ar fi implicat in moartea a sapte persoane gasite in doua case din apropiere, noteaza AFP, citat de Agerpres. Luni, „un total de sapte persoane au fost gasite impuscate mortal”, a declarat Bill…

- Un taximatrist a fost jefuit de un client in Centrul Vechi al Capitalei. Atacatorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a fugit cu un portofel in care erau 5.000 de lei. A fost prins și reținut pentru 24 de ore. Totul s-a intamplat dupa ce șoferul a oprit intr-o intersecție pentru ca tanarul […] The post…

- Cel puțin un soldat ucrainean, identificat ca Serghei, ar fi suferit un act de brutalitate tulburator din partea invadatorilor ruși. Incidentul, care a fost descris ca fiind un „act de genocid”, a implicat sculptarea unei svastici pe fruntea lui Serghei in timpul captivitații sale. Dermatologul ucrainean…