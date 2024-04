O fetiţă de patru ani din Argeș a căzut de la etaj a doua oară în doi ani O fetita in varsta de patru ani a fost grav ranita, joi, dupa ce a cazut de etaj, dintr-un bloc din Mioveni. Este pentru a doua oara cand copilul cade de la etaj. Incidentul a avut loc joi dimineata, intr-un bloc din Mioveni, judetul Arges. Vecinii au auzit un zgomot puternic si, cand au iesit, […] The post O fetita de patru ani din Argeș a cazut de la etaj a doua oara in doi ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O fetița in varsta de 4 ani, din Mioveni, a fost transportata in coma la spital, dupa ce a cazut, joi dimineața, de la etaj. Este pentru a doua oara in ultimii 3 ani cand micuța a picat de la fereastra apartamentului, relateaza EPitești.ro.Copila, care se afla in casa alaturi de mama sa, a cazut de…

- Cand s-a intamplat incidentul, fetița era acasa impreuna cu mama ei. Femeia le-a povestit polițiștilor ca instalase un sistem de blocare a ferestrelor, dupa ce copilul a mai cazut de la geam, in urma cu 2 ani și jumatate, drept pentru care nu ași explica cum s-a produs accidentul, relateaza Ziarul de…

