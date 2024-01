Caz șocant la Galați. Fetiță de 9 ani găsită moartă în casă, cu vânătăi și arsuri pe corp. Mama, principalul suspect O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia si procurorii fac cercetari […] The post Caz șocant la Galați. Fetița de 9 ani gasita moarta in casa, cu vanatai și arsuri pe corp. Mama, principalul suspect appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp, relateaza News.ro.Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita. ”La…

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp, relateaza News.ro.Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita.”La…

- O fetița de 9 ani, aflata in plasament, a fost gasita fara suflare intr-un apartament din Galați, iar pe trupul minorei erau urme de violenta, transmite Antena 3.Femeia care avea grija de fetita de 9 ani a sunat miercuri dimineata la Ambulanta, pe motiv ca minora nu se simte bine. Ajunsi la fata locului,…

- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia, la familia din Galați care o avea in plasament. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat.

- O femeie a fost gasita moarta in propria casa la Galați, dupa ce a fost batuta și strangulata. Ucigașul, chiar soțul victimei, a sunat la 112 și a anunțat urgența. Polițiștii din Galați ancheteaza o crima in care o femeie a fost gasita decedata in propria locuința, prezentand semne evidente de violența.…

- Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost gasit legat de maini si de picioare, intr-o locuinta din orasul constantean Harsova, iar matusa lui, cea care ar fi facut aceasta fapta, si mama lui, care ar fi recomandat aceasta solutie, au fost retinute pentru 24 de ore, relateaza News.ro. Reprezentantii Inspectoratului…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…