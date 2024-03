Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, joi seara, retinerea pentru 24 de ore a 16 membri ai galeriei Rapidului, intr-un dosar in care sunt acuzati ca foloseau ilegal materiale pirotehnice pe stadioane in timpul desfasurarii meciurilor de fotbal.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, joi seara, retinerea pentru 24 de ore a 16 membri ai galeriei Rapidului, intr-un dosar in care sunt acuzati ca foloseau ilegal materiale pirotehnice pe stadioane in timpul desfasurarii meciurilor de fotbal. In schimb, presedintele…

- Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care fostul edil era acuzat de mita si coruperea alegatorilor. Procurorii anticorupție au facut un recurs fața de decizia prin care fostul edil fugar Catalin Cherecheș a scapat de un dosar in care…

- DNA a anuntat, joi, trimiterea in judecata a cinci angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Arad si a doi instructori auto, acuzati de luare de mita. De asemenea, doua persoane sunt trimise in judecata pentru dare de mita. Procurorii DNA Timisoara…

- Doi oameni de afaceri, Ion Eugen Petru și Ion Macovei, dar și doi directori din sectorul energetic, Dorin Adrian Ecobescu (director al Centralei Termoelectrica București Sud/CET Sud Elcen) și Iosif Chirca (director al sucursalei Electrocentrale Rovinari) sunt vizați de procurorii DNA in noul dosar privind…

- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…