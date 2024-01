Stiri pe aceeasi tema

- Patronul de la Ferma Dacilor a susținut din nou ca incendiul in care opt persoane, printre care și fiul lui cel mic, și-au pierdut viața a fost pus intenționat. Chiar și așa insa Tribunalul Prahova a respins contestația formulata de avocatul lui Cornel Dinicu, care ramane in arest pentru 30 de zile.…

- Magistratii de la Tribunalul Prahova au respins contestatiile formulate de catre Dinicu Cornel – patronul Pensiunii „Ferma Dacilor”, Ristin Vitomir Adrian si Ilie Adelina Elena (avand calitatea de administratori ai complexului), prin care acestia solicitau luarea altor masuri decat cele stabilite de…

- Judecatoria Ploiesti a admis, saptamana trecuta, in parte propunerea de arestare preventiva formulata la data de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in acest dosar si a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Cornel Dinicu, si plasarea in arest la domiciliu a interpusilor prin care…

- A doua runda de audieri in dosarul Ferma Dacilor s-a finalizat, miercuri, iar cele trei persoane reținute pentru 24 de ore au fost scoase in catușe din sediul Poliției Prahova și duse la Judecatoria Ploiești cu propunere de arestare preventiva. Potrivit portalului instanțelor de judecata, sunt trei…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a fost in centrul scandalului „Portbagajul”, la inceputul anului 2000, cand a zguduit din temelii tot Ministerul de Interne, fiind destituit chiar Șeful Poliției Capitalei. Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor” cunoscut in lumea interlopa din Capitala…