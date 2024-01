Judecătoarea drogată de la Suceava, complicea traficanților, trimisă în judecată Ana Maria Chirila, judecatoarea de la Suceava care se droga și le dadea traficanților informații despre procese și dosare, a fost trimisa in judecata, alaturi de alți doi inculpați. Procurorii Secției de urmarire penala din Parchetul ICCJ au finalizat ancheta și o acuza pe magistrata de deținere de droguri, de luare de mita și de […] The post Judecatoarea drogata de la Suceava, complicea traficanților, trimisa in judecata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

