Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Chirila, judecatoarea de la Suceava care se droga și le dadea traficanților informații despre procese și dosare, a fost trimisa in judecata, alaturi de alți doi inculpați. Procurorii Secției de urmarire penala din Parchetul ICCJ au finalizat ancheta și o acuza pe magistrata de deținere de…

- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia…

- Jurnaliștii din Rusia au reușit sa descopere noua reședința secreta a liderului rus Vladimir Putin. Aceasta proprietate impresionanta, care se intinde pe un kilometru patrat, a fost dezvaluita de catre site-ul de investigații Dossier Center, specializat in corupția elitei din Rusia, punand in lumina…

- Judecatoria Ploiești a admis luni cererea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova și a dispus ”prelungirea masurii preventive a arestului preventiv fața de inculpatul Dinicu Cornel, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru…

- Recent, BFMTV a avut acces la o expertiza medicala efectuata asupra actorului emblematic Alain Delon, in cadrul unei anchete in curs de desfașurare, ca urmare a plangerilor depuse de copiii sai impotriva insoțitoarei sale, Hiromi Delon. Evaluarea descrie un barbat slabit atat mental, cat și fizic, ceea…

- Liderului PSD Alfred Simonis, cel de-al doilea om in stat este fericitul caștigator al unei vile RA-APPS in cartierul Primaverii. Vila, situata in strada Nikolai Gogol nr. 3, in zona Primaverii din Capitala, transformata de RA-APPS in reședința oficiala, i-a fost alocata președintelui Camerei Deputaților,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…