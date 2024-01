Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au trimis-o in judecata pe Ana Maria Chirila, judecatoare la Tribunalul Suceava, pentru mai multe infractiuni, printre care luare de mita si trafic de droguri. In acelasi dosar, alte doua persoane au fost trimise in judecata. Judecatoare este acuzata ca a folosit, in orice mod, direct sau indirect, informatii care nu sunt destinate publicitatii, permițand accesul unor persoane neautorizate la aceste informatii si favorizarea faptuitorului. “In fapt, in perioada 11–14 noiembrie 2022, in baza prerogativelor specifice functiei…