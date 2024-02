Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a fost scos marți din arest și dus la Tohani pentru a se face reconstituirea tragediei din ziua in care au murit carbonizate 8 persoane, printre care și 3 copii. Patronul Fermei Dacilor, insoți de procurorul de caz, polițiști și criminaliști, le explica pas…

- Patronul de la Ferma Dacilor a susținut din nou ca incendiul in care opt persoane, printre care și fiul lui cel mic, și-au pierdut viața a fost pus intenționat. Chiar și așa insa Tribunalul Prahova a respins contestația formulata de avocatul lui Cornel Dinicu, care ramane in arest pentru 30 de zile.…

- Grefierii de la Tribunalul Prahova au oprit lucrul, marti, si protesteaza in fata sediului Palatului de Justitie din Ploiesti. Protestul are loc in ziua in care Tribunalul Prahova trebuie sa decida daca mentine mandatul de arestare preventiva emis pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, care detine…

- A doua runda de audieri in dosarul Ferma Dacilor s-a finalizat, miercuri, iar cele trei persoane reținute pentru 24 de ore au fost scoase in catușe din sediul Poliției Prahova și duse la Judecatoria Ploiești cu propunere de arestare preventiva. Potrivit portalului instanțelor de judecata, sunt trei…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…