Patronul de la Ferma dacilor, unde au murit 8 oameni, iese din arest

- Judecatoria Ploiești a admis luni cererea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova și a dispus ”prelungirea masurii preventive a arestului preventiv fața de inculpatul Dinicu Cornel, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru…

- Procurorii de la Ploiești, care ancheteaza tragedia produsa la Ferma dacilor, au descoperit ca patronul pensiunii, Cornel Dinicu, ar fi montat de șapte ori mai multe panouri fotovoltaice pe acoperișuri, decat avea trecut in acte. Practic, Dinicu ar fi instalat ilegal panouri fotovoltaice și ar fi mințit…

- Patronul de la Ferma Dacilor a susținut din nou ca incendiul in care opt persoane, printre care și fiul lui cel mic, și-au pierdut viața a fost pus intenționat. Chiar și așa insa Tribunalul Prahova a respins contestația formulata de avocatul lui Cornel Dinicu, care ramane in arest pentru 30 de zile.…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu il critica dur pe Cornel Dinicu, patronul pensiunii „Ferma dacilor”, care se considera nevinovat in nenorocirea in care 8 oameni, printre care și propriul fiu, au ars de vii. Dinicu cere cu disperare sa fie eliberat din arestul preventiv.

- Grefierii de la Tribunalul Prahova au oprit lucrul, marti, si protesteaza in fata sediului Palatului de Justitie din Ploiesti. Protestul are loc in ziua in care Tribunalul Prahova trebuie sa decida daca mentine mandatul de arestare preventiva emis pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, care detine…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

