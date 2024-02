Sinuciderea șocantă a unui milionar. Afaceristul a folosit o metodă complicată pentru a nu da greș Un cunoscut om de afaceri s-a sinucis in vila sa, din apropierea Capitalei. Milionarul a murit intoxicat cu fum, dupa ce și-a cumparat nu mai puțin de trei gratare și mai multi saci de carbuni. Un barbat a sunat, la data de 4 februarie, la numarul de urgența 112 și a anunțat ca l-a gasit […] The post Sinuciderea șocanta a unui milionar. Afaceristul a folosit o metoda complicata pentru a nu da greș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

