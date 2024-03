Stiri pe aceeasi tema

- Patru suspecți de comiterea atacului de la Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost arestați, dupa ce au fost prinse in urma unei urmariri cu masina. In total, autoritatile au retinut 11 persoane, in timp ce numarul celor decedați in atac a trecut de 90. Potrivit BBC, patru suspecti au fost…

- Peste 60 de persoane au fost ucise in atacul terorist de la Crocus City Hall, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), a anuntat Comitetul de Anchete al Federatiei Ruse, principala institutie de investigatii a tarii. Numarul victimelor ar putea creste, avertizeaza Comitetul, citat de TASS. …

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Președintele rus Vladimir Putin a pronunțat duminica seara numele fostului dizident Alexei Navalnii pentru prima data in ultimii 11 ani, in timpul discursului in urma procesului electoral in care a fost validat pentru inca șase ani la Kremlin. „In ceea ce il privește pe dl. Navalnii. Da, a decedat.…

- Președintele rus Vladimir Putin ar avea o noua iubita, o blonda „de tip Barbie”, cu 32 de ani mai tanara, potrivit unor noi rapoarte, noteaza New York Post. Ar fi vorba despre Ekaterina „Katya” Mizulina, in varsta de 39 de ani, o istorica de arta educata in Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca teritoriile ucrainene aflate in prezent sub ocupație trebuie sa fie pe deplin integrate cu Federația Rusa pana in anul 2030. Putin a anunțat ca, in urmatorii șase ani, regiunile ocupate „trebuie sa ajunga la nivelul intregii Rusii” prin dezvoltarea in anumite…

- Presedintele rus Vladimir Putin, in varsta de 71 de ani, s-a scufundat vineri intr-un bazin cu apa rece ca gheata pentru a sarbatori Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, conform Agerpres. „Da, o face in mod traditional de Boboteaza”,…