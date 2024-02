Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, va participa vineri la sediul MTI, la semnarea contractului pentru proiectarea si executia sectiunii Targu Mures – Miercurea Nirajului, parte a obiectivului de investitii rutiere Autostrada A8. Sectiunea Targu Mures – Miercurea Nirajului…

- Primele doua loturi din cele șase ale secțiunii de munte de pe Autostrada Unirii (A8) care vor fi scoase la licitație pentru proiectare și execuție sunt Miercurea Nirajului -Sarațeni (23 km.) și Pipirig-Vanatori Neamț (Leghin) cu o lungime de 17 kilometri. Sunt practic ,,capetele" secțiunii de munte…

- Fotbaliștii din grupa U13, din cadrul ACS Targu Mureș au participat la Mini Turneul organizat chiar de clubul lor. Pe langa grupa antrenata de Popovics Tamas, au mai fost invitate inca trei echipe din Miercurea Nirajului, Sangeorgiu de Padure și Ungheni. „Ne aflam intr-o perioada de pregatire și in…

- Contractul pentru proiectarea și execuția primului lot al Autostrazii Unirii (A 8) ,,va fi semnat in scurt timp, dupa reevaluarea ofertelor" anunța directorul CNAIR, Cristian Pistol. Este un anunț care nu refecta, totuși situația reala avand in vedere contestația Strabag admisa la CNSC și contestația…

- Astfel, se va circula in regim de autostrada, fara intrerupere, pe 133 km din A3, intre Nadaselu si Targu Mures, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Contractul pentru constructia lotului Chetani – Campia Turzii, in lungime de 15,7 km a fost semnat in 26 octombrie…

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut lor miercuri, conducerea Grupului Milvus a aratat ca in Romania se pot realiza proiecte de infrastructura mare care sa fie prietenoase cu fauna. Ei au dat exemplu proiectul autostrazii Targu Mures – Miercurea Nirajului, parte din A8, cu mai multe coridoare…

- Sectiunea montana a autostrazii Unirii (A8), Miercurea Nirajului – Leghin, are indicatorii tehnico – economici aprobati, urmand sa se treaca la pregatirea documentatiei pentru lansarea in licitatie a contractului necesar proiectarii si executiei, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Autoritațile din cadrul Ministerului Transporturilor au venit cu clarificari vis-a-vis de proiectele majore de infrastructura din Moldova. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, zilele urmatoare va fi semnat ultimul contract de execuție pentru autostrada A7. De asemenea, licitațiile…