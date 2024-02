Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu" din Targu Mureș a gazduit marți, 20 februarie, caravana UMFST, destinata elevilor care doresc sa iși creeze cariere de viitor. La eveniment au luat parte elevii doritori, care au fost indrumați de Oana Bardașan, HR Manager la WebBeds Romania și Monica Cabuț,…

- Ca susținatori ai non-violenței in școli, Gruparea de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș s-a alaturat inițiativei demarate la nivel local de catre Centrul Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 din Targu Mureș. In acest sens, astazi, 20 februarie, elevi din cadrul acestui centru, s-au…

- Alianța pentru Unirea Romanilor filiala Timiș a gazduit astazi, 19 februarie 2024, Caravana Forța Antreprenorilor Romani, la Hotel Streliția (Str. Simion Barnuțiu, nr.44), incepand cu ora 16. Peste 100 de antreprenori au participat la evenimentul nostru care a avut drept obiectiv oferirea unui sprijin…

- Voleibalistele de la CSU Targu Mureș continua seria meciurilor din Grupa Elita in Campionatul Național de Volei Junioare. Cu un parcurs excepțional, fetele vor intalni de data aceasta ACS Penicilina Iasi in deplasare, duminica, 21 ianuarie, la 14:30. Totodata, returul etapei a II-a pentru Divizia A1…

- Alianța AUR lanseaza campania „Iarna Romanilor” in cadrul strategiei pentru anul electoral 2024 Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie,…

- Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate…

- Caravana USR Dizabilitați a poposit sambata, 25 noiembrie, la Targu Mureș. Organizata de Asociația Natura Noastra impreuna cu USR Dizabilitați, acest al zecelea popas al Caravanei a prezentat și targumureșenilor Ghidul practic cu soluții de bun-simț elaborat de voluntarii din cadrul echipei USR Dizabilitați.…