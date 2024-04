Swimathon revine în Târgu Mureș! S-a dat startul inscrierilor proiectelor pentru aceasta ediție. Swimathon este unul dintre cele mai complexe evenimente sportive, care are ca obiectiv strangerea de fonduri pentru proiecte realizate de Mureșenii, care au nevoie de finanțare. Cine poate sa iși inscrie proiectul pentru aceasta ediție? Absolut oricine! Fie ca ai o organizație, asociație sau un grup de inițiativa locala poți… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mureșenii sunt invitați la Centrul de Evenimente RAB, duminica, 28 aprilie, in ziua de Florii, de la ora 16.00. Vor trai aproape trei ore dedicate explorarii și dezvoltarii cunoștințelor și perspectivelor in domeniile neuroștiințelor, psihologiei și culturii contemporane. Vor fi dialoguri care te pun…

- Fundația Comunitara Mureș organizeaza joi, 11 aprilie, incepand cu ora 17:30, cea de-a 13-a ediție a „Cercului de Donatori Mureș". Evenimentul va avea loc joi la Multinvest Business Center II. Organizatorii iși propun sa incurajeze și sa sprijine proiecte valoroase din municipiul Targu Mureș, dar și…

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Luminii, organizat anual in Cetatea Medievala din Targu Mureș, va avea loc in data de 11 mai 2024, in intervalul orar 17:00-23:00. Evenimentul este organizat de Cercetașii Romaniei și reprezinta un prilej de evadare din lumea cotidianului, intr-un univers al distracției,…

- Asociația ELSA Targu Mureș organizeaza, in perioada 10-13 mai 2024, prima ediție a International Conference of ELSA Targu Mures on Law & Technology, la care vor participa experți la nivel internațional din domeniul juridic și tehnologic, dar și studenți la Drept. Evenimentul, unic la nivel național,…

- Mureșenii sunt indemnați sa-și exprime votul in sprijinul proiectului Campanie de sterilizare -animale de companie, inițiat de Asociația pentru Protecția Animalelor Save & Smile. Proiectul vine in sprijinul locuitorilor orașului Targu Mureș, prin accesarea programului de sterilizari gratuite, avand…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, la Sangeorgiu de Padure, ca este absolut revoltator modul in care actioneaza prefectul judetului Mures, care „ataca o hotarare care ar fi pus lucrurile intr-o ordine fireasca" in cazul Liceului Romano Catolic din Targu Mures. „Eu as comenta atitudinea…

- In perioada 23-25 februarie, Targu Mureș va gazdui un turneu internațional de polo de apa, care se va desfasura in Bazinul Olimpic din Targu Mures. La cea de-a V-a ediție a Cupei Partizan a fost invitata și echipa U17 de fete din cadrul CSM Targu Mureș, iar spectatorii vor avea acces in tribune. Antrenorul…

- In perioada 14 – 17 februarie, Piața Teatrului din Targu Mureș va gazdui o alta ediție a Targului Mureșenilor, intre orele 9:00 – 21:00, unde vor fi prezenți expozanți, meșteșugari, producatori locali și artizani, cu produse tradiționale, hand-made și de artizanat, precum și romanești, bijuterii și…