- A doua ediție a conferinței Limitl3SS va avea loc in data de 2 martie 2024, la Palatul Culturii din Targu Mureș, și se va bucura de prezența unor speakeri renumiți, printre care cunoscutul medic Gabor Mate. Evenimentul este organizat de We Are 3SS și Asociația We Care We Grow și se adreseaza ganditorilor…

- Reprezentanții Ligii Studenților Targu Mureș au anunțat perioada in care se va derula anul acesta unul dintre cele mai așteptate evenimente studențești ale anului, Congresul internațional științific „Marisiensis". Conform anunțului postat pe pagina de Facebook a ligii, cea de-a 28-a ediție a congresului…

- Universul fascinant si inepuizabil al lui Cehov va fi transpus pe scena Companiei „Liviu Rebreanu" a Teatrului Național din Targu Mureș de catre regizorul Sorin Militaru intr-o montare care va fi fidela textului si accesibila publicului contemporan. Premiera spectacolului „Unchiul Vania" va avea loc…

- Astazi, de la ora 17.00 in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș are loc evenimentul intitulat "VOCI DIN TIMPURI", dedicat ]implinirii a 75 de ani de la inființarea Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. Manifestarea poate fi transmisa, in direct, pe pagina de Facebook a liceului…

- La 28 decembrie, Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret "De pe strada Trandafirilor" ”Iurie Harmelin”, a gazduit un spectacol pentru copii, relateaza Noi.md. In mod tradițional, inainte de spectacol, actorii au organizat un matineu pentru copii cu participarea lui Moș Gerila și a altor personaje de…

- Eveniment inedit ce va fi gazduit de Teatrul Tony Bulandra Targoviste in luna ianuarie 2024! Duminica, 14 ianuarie, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului de la Targoviște va fi sarbatorita Ziua Culturii Naționale. Spectacolul „Regina Maria – Ganduri catre țara” imbina teatrul cu muzica. In distribuție:…

- Programul lunii decembrie vine cu povești emoționante, comedii, spectacole de iarna pentru copii și adulți: FAMILIA POP-Teatrul Municipal Baia Mare, Baia Mare, 3 decembrie 2023, 19:00 FLOARE DE CACTUS-Teatrul Municipal Baia Mare – Sala Studio, Baia Mare, 7 decembrie 2023, 19:00 POVESTE DE CRACIUN-Sectia…

- Spectacolul pe care il propune Teatrul Național din Targu Mureș urmarește povestea lui Constantin Brancoveanu dincolo de mit, incercand sa il descopere ca pe un om care incearca sa supraviețuiasca unor contexte politice nefavorabile. Puteți vedea acest spectacol in data de 13 decembrie. incepand cu…