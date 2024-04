Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu" din Targu Mureș a gazduit joi, 4 aprilie, de la ora 14.30, festivitatea de premiere a elevilor participanți la Ediția a VIII-a a Concursului Județean de Limba engleza – F.A.S.T. English, Targu Mureș. De premiul I s-a bucurat elevul Popa Valer din clasa. a VIII-a,…

- Șapte școli din Targu Mureș care au impreuna peste 700 de elevi maghiari au participat la Concursul de limba romana organizat in colaborare cu inCub.e Language School, au informat luni, 26 februarie, reprezentanții Asociatiei „Smart Think Tank Tirgu Mureș", pe pagina de Facebook a ONG-ului. "Felicitari…

- Școala Populara de Arte din Targu Mureș, alaturi de Canto Melody și Teatrul Ariel organizeaza joi, 22 februarie, incepand cu ora 17:00, un spectacol „romantic", intitulat „Poveste de dragoste". Sala Mare a Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel, aflat pe strada Poligrafiei, nr. 4, va gazdui evenimentul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a anunțat faptul ca de sambata, 3 februarie, incep cursurile de pregatire pentru admitere. Cursurile se organizeaza in limba romana și in limba maghiara, la disciplinele biologie, chimie și chimie organica,…

- Indragitul pianist și compozitor Andrei Irimia ajunge in premiera la Targu Mureș, intr-un turneu ce depașește reperele naționale, intitulat „Lights and Shadows", care va comprima intr-o suita armonioasa, elemente din minimalism și din orizontul muzicii clasice. Dupa cum exprimma insuși titlul turneului,…

- Vineri medicul Horațiu Suciu a fost reales in funcția de Președinte al Senatului Universitații de Medicina, Farmacie Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș. "Le sunt recunoscator colegilor mei din Senatul Universitații și intregului corp academic din Targu Mureș, a caror incredere…

- Astazi, in cadrul unei conferințe de presa președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc a facut precizari despre principalele proiecte de infrastructura rutiera pe care instituție le va derula in acest an. Cel mai important anunț se refera la faptul ca ieri s-a semnat contractul de finanțare…

- Colegiul Național Pedagogic din Targu Mureș celebreaza Ziua Culturii Naționale și 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, celebrand cu acest prilej Zilele Școlii cu titlul "Numai Poetul". Cu aceasta ocazie foștii directori ai instituției au primit plachete și diplome de onoare. In 2023 colegiul…