- O lege controversata din Parlament va trece tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Este vorba despre un proiect depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților. Proiectul prevede inființarea unor unitați speciale…

- Un proiect de lege care a trecut de Senat și se afla in dezbatere in Camera Deputaților propune modificarea legislației privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, adaugand dreptul la concediu și indemnizație pentru participanții la studii clinice, scrie avocatnet.ro. Comisia…

- Alegerile PREZIDENȚIALE, in septembrie. Proiectul a trecut de Parlament și merge la promulgare Alegerile prezidențiale au fost programate pentru luna septembrie. Marți, 5 martie 2024, membrii Camerei Deputaților au aprobat proiectul de lege propus, care vizeaza schimbarea datei alegerilor prezidențiale…

- Camera Deputatilor a adoptat marți, 27 februarie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care interzice vanzarea tigarilor electronice tinerilor sub 18 ani, iar legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.Legea extinde interzicerea vanzarii tigaretelor electronice, a flacoanelor…

- Un proiect de lege depus in Parlament propune modificarea legii taximetriei care, daca va fi adoptat, ar putea aduce creșteri la tarifele de taxi. Proiectul modifica tariful de pornire care este inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei. Legea taximetriei ar putea fi modificata, astfel…

- Proiectul privind anularea pe viața a permisului, daca șoferul provoaca un accident mortal, fiind sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului a fost adoptat tacit de Senat.Condusul sub influența drogurilor sau a bauturilor alcoolice este un fenomen care a luat amploare, ingrijorator, in ultimii…