In contextul congresului Partidului Pupular European, desfașurat in aceste zile la București, secretarul general al PNL, Lucian Bode, și-a exprimat convingerea ca PPE va caștiga alegerile și va fi și pentru urmatorii 5 ani ”principala forța politica a Uniunii Europene”. ”Am aratat ca PPE este cel mai mare și mai influent partid de la nivelul UE. Am aratat ca PPE este vocea tuturor europenilor și garantul prosperitații in toate colțurile Europei, iar PPE merita sa fie la conducerea Uniunii Europene.”, transmite Bode. Citește și: Lucian Bode: Miza noastra este guvernarea liberala și dupa 2024 In…