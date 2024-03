Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a avut miercuri o serie de intalniri bilaterale cu lideri europeni de anvergura și a vorbit in deschiderea Congresului Partidului Popular European, care se desfașoara pe 6 și 7 martie 2024 la București. Liderul liberal Nicolae Ciuca s-a intalnit cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care a discutat despre strategia popularilor europeni pentru victoria in alegerile europene din luna iunie. In contextul razboiului de agresiune dus de Rusia in Ucraina, cei doi lideri politici au accentuat nevoia de a promova valori europene…