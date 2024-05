Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 mai (a doua zi a Sfintelor Pasti), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare. Luni, 6 mai, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului,…

- La data de 24 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Investigații Criminale au fost sesizați de o femeie despre faptul ca Pop Gheorghe, in varsta de 55 de ani din Baia Mare, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: 160 cm inalțime, greutate 60 kg, constituție atletic,…

- La CN “Gheorghe Șincai” Baia Mare are loc “Maratonul Resuscitarii Junior” La Colegiul Național “Gheorghe Șincai”, in perioada 23-26 aprilie 2024, se desfașoara “Maratonul Resuscitarii Junior”. Sub sloganul “Cine salveaza o viața salveaza o lume intreaga” elevii colegiului alaturi de profesori sunt instruiți…

- Marți, 2 aprilie, Teatrul de Papuși din Baia Mare a fost gazda Concertului caritabil și de conștientizare a autismului „Am un prieten Autist”. Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Autism Magia Unicornilor”, in sprijinul celor peste 40 de copii neuro-diverși pe care-i ocrotește, chiar de…

- Banatu-i fruncea, dar Maramureșul e inima! Traim, iubim, simțim și ne manifestam, insa pentru faptele noastre suntem luați la raspundere sau chiar ni se scade nota la purtare. Caz ireal in Baia Mare, Vlad, un elev din clasa a x-a de la Colegiul Tehnic „George Barițiu”, a fost sancționat cu scaderea…

- Luna martie este o luna speciala pentru politisti, avand in vedere ca la data de 25 martie se sarbatoreste Ziua Poliției Romane. Cu acest prilej Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures desfasoara mai multe activitati, unele dedicate exclusiv politistilor, iar altele alaturi de comunitate. Polițiștii…

- Doliu in invațamantul maramureșean. Inca un cadru didactic a trecut la cele vesnice. Este vorba de profesorul Ioan Țiplea de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare. „Cu adanca durere in suflete, deplangem trecerea prematura in neființa a celui care a fost profesorul ȚIPLEA IOAN, cadru didactic…

- Baia Mare se pregatește sa devina epicentrul magiei muzicii folk, pentru cea de-a 22-a ediție a festivalului intitulat ”Noaptea Menestrelilor”, Festival care iși va deschide porțile in weekendul 6-7 septembrie 2024 și care celebreaza tradiția municipiului impreuna cu dragostea fața de acest gen muzical.…