Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut economist roman cu studii in Elveția a starnit o adevarata furtuna afirmand ca, in acest moment, oricine nu reușește sa caștige cel puțin 1.500 de euro net este principalul vinovat de acest lucru.

- UE traverseaza o perioada economica delicata, iar țari ca Germania se afla in recesiune. Profesor la Copenhagen Business School, in Danemarca, Cornel Ban considera ca a sosit momentul inființarii unui fond de investiții publice european care sa susțina an de an programe ambițioase, similare PNRR.

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, celebrul pictor roman Vasile Mureșan (Murivale) i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viața emoționanta. Preparatul pregatit de artist a fost o adevarata surpriza.

- Scene șocante intr-o padure! Ambulantier gasit carbonizat, in propria masina. Sotia il daduse disparut, cu putin timp inainte, la 112O descoperire macabra a fost facuta astazi, 26 martie, in afara localitații Stejaru, unde polițiștii au identificat un autoturism ars cu un trup carbonizat in interior,…

- Atacul care l-a vizat marti in capitala Lituaniei, Vilnius, pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil "organizat de Rusia", au transmis miercuri, 13 martie, serviciile lituaniene de informatii, citate…

- In discursul sau despre starea națiunii de joi seara, președintele Joe Biden a spus: „Un record de 16 milioane de americani incep afaceri mici și fiecare este un mic act de speranța”. „Mesajul meu catre Putin este simplu. Nu ne vom indeparta, nu ne vom inclina, eu nu ma voi inclina” – a fost una dintre…

- Senatoarea pro-rusa Diana Șoșoaca i-a contactat pe oamenii lui Putin pentru a le cere sa ii promoveze mesajele pe conturile lor de VKontakte (Facebookul rusesc). Cel mai recent mesaj al sau, referitor la Transnistria, mesaj care urmeaza liniile propagandei ruse, a fost publicat chiar de Dmitri Rogozin,…

- Betty Salam participa la „Asia Express”, emisiunea difuzata pe Antena 1. Tanara, care e cantareața, face echipa cu Catalin Vișanescu, care nu e așa de cunoscut publicului larg. Ieri, Antena 1 a anunțat cine sunt concurenții de la Asia Express 2024. Printre aceștia se numara și Betty Salam și Catalin…