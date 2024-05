Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ploiești au fost sesizați miercuri seara, in jurul orei 20.00, de catre o femeie, ca un barbat vrea sa se arunce de la etajul unui bloc de pe strada Marașești din municipiu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, impreuna cu lucratori ai celorlalte instituții abilitate.…

- Un barbat care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al unui bloc din municipiul Ploiesti si-a dus la final amenintarea, in prezenta reprezentantilor mai multor institutii.Incidentul a avut loc miercuri seara.”La data de 8 mai a.c., in jurul orei 20.

- Ieri, salvatorii prahoveni au fost alertați ca pe raza comunei Ariceștii Rahtivani a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autocisterna (fara incarcatura) și un autoturism in care se aflau șoferul și o pasagera. La fața locului s-au deplasat pompieri de la Detașamentele 1 și 2 Ploiești,…

- F.T. Daca suntem un popor de oameni ospitalieri, uneori tragem si consecintele. Este cazul unei femei care a fost pacalita de un bucurestean, pretinzand ca este englez. Cazul este prezentat de catre IPJ Prahova astfel: „Polițiștii ploiesteni au fost sesizați de catre o femeie de 63 de ani, din municipiu,…

- Se fac cercetari in Prahova, dupa ce un barbat a cazut de la o inalțime de opt metri și a murit, in timp ce pe un șantier dintre autostrazile A3 și A7, pe raza comunei Dumbrava. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat despre faptul ca…

- Oamenii legii de la Secția nr. 4 Ploiești l-au prins si l-au retinut pe un barbat in varsta de 31 de ani, care a furat un telefon mobil dintr-o casa de pariuri. Speta este prezentata de catre IPJ Prahova astfel: „La data de 17 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat in varsta…

- "In fapt, la data de 13 februarie a.c., politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca un conducator auto ar fi ucis un caine, in timp ce se deplasa cu un autovehicul in comuna Dumbrava. In baza sesizarii, au fost efectuate verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt,…