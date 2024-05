Stiri pe aceeasi tema

- Odesa a devenit din nou tinta atacurilor rusesti. Patru oameni si-au pierdut viata si alti zeci au fost raniti, anunta autoritatile, potrivit Euronews.O alta cladire realizata in stil gotic a fost lovita si distrusa de flacari. #BREAKING The “Harry Potter” castle in Odessa, Ukraine is on fire due to…

- Un avion de lupta rusesc s-a prabușit, vineri dimineața, in regiunea sudica Stavropol din Rusia, dupa ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Imagini cu aparatul de zbor in flacari și in cadere libera au fost publicate pe rețelele sociale, scrie digi24.ro .

- Forțele de Aparare ucrainene au doborat vineri, 19 aprilie, un bombardier strategic rusesc Tu-22MZ cu raza lunga de acțiune, cu un sistem sovietic de aparare aeriana S-200, scrie revista ucraineana Novoe Vremia, care-l citeaza pe comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Mikola…

- Imagini ingrozitoare la Sighetu Marmației. Un adolescent a fost gasit in agonie in spatele unui bloc de langa Liceul Tehnologic din Sighet. Conform martorilor tanarul mirosea a bauturi alcoolice in momentul in care a fost gasit. Se pare ca acesta ar fi intrat in scara unui bloc iar de la o fereastra…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters.

- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Rușii au atacat cu rachete și drone in timpul nopții mai multe orașe ucrainene, iar cel mai puternic lovit a fost Harkov unde au fost cel puțin 15 explozii, iar alimentarea cu energie electrica a fost oprita.

- Un oficial al Ministerului rus al Energiei a declarat, marti, intr-o sedinta a Parlamentului, ca exista planuri de aparare a instalatiilor de petrol si gaze cu sisteme de rachete, transmite Reuters, informeaza News.ro. ”Lucram in comun, inclusiv cu colegii din Garda Nationala Rusa, pentru acoperirea…