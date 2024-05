Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca apararea sa antiaeriana a interceptat si distrus 50 de drone ucrainene in cursul noptii, respingand unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Oficialii…

- Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca apararea sa antiaeriana a interceptat si distrus 50 de drone ucrainene in cursul noptii, respingand unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, relateaza Reuters.

- UPDATE:Rusia a anuntat, duminica, ca a distrus 15 drone ucrainene deasupra regiunilor sale de frontiera Belgorod si Briansk.Regiunile sunt in mod regulat tinta atacurilor din partea Kievului. Ministerul rus al Apararii a precizat ca 12 dintre drone au fost distruse deasupra regiunii Belgorod.

- Oficialii din domeniul apararii de la Moscova, citați de The Guardian, spun ca Ucraina a lansat peste 40 de drone in regiunea Rostov, care se invecineaza cu Rusia, in ceea ce pare a fi unul dintre cele mai mari atacuri aeriene efectuate de Ucraina in cei trei ani de razboi. Ministerul rus al Apararii…

- Mai multe explozii au fost auzite in regiunile Ivano-Frankivsk si Hmelnitki din Ucraina, precum si in orasul Dnipro, vineri dimineata, in timp ce rachete de croaziera rusesti au fost observat in spatiul aerian ucrainean, a relatat publicatia Suspilne, citata de Reuters, relateaza News.ro. Alerta…

- Sistemele de aparare anti-aeriana ale Rusiei au distrus toate cele 38 de drone pe care Ucraina le-a lansat asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata devreme, a afirmat Ministerul rus al Apararii, dupa ce pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul…

- Ucraina a lansat 38 de drone asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata, a transmis Ministerul rus al Apararii, care a anunțat ca toate au fost distruse. Pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul Feodosia, potrivit Reuters.

- Un oraș din Rusia a fost atacat cu rachete. Exploziile au fost unele de proporții și se pare ca mai multe persoane și-au pierdut viața. Șase persoane, printre care și un copil, au fost omorate in urma unui atac cu rachete asupra orașului Belgorod din Rusia, a transmis guvernatorul regiunii, Viacheslav…